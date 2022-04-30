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64 yıl hapisle aranan firari yakalandı

DHA

64 yıl hapisle aranan firari yakalandı


Gökay SANLI/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.E. (25) isimli kadın, polis ekiplerince yakalandı. B.E.'nin polis aracına binerken ağlama krizine girdiği gözlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 5 ayrı 'hırsızlık' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 64 yıl 1 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü B.E.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda B.E.'nin Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde saklandığı belirlendi. Firari B.E. polis ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardında cezaevine götürüleceği polis aracına binerken B.E.'nin ağlama krizine girdiği gözlendi. Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü B.E., emniyetteki işlemlerinin ardından doğruca cezaevine konuldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Gökay SANLI
2022-04-30 18:34:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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