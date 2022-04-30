Beşiktaş kafilesi Kayseri'de

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Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Kayseri'ye geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın Kayserispor mücadele edecek olan Beşiktaş maçın oynanacağı kente geldi. Siyahbeyazlıları taşıyan uçak Erkilet Havaalanına inerken, kafileyi burada taraftarları karşıladı. Taraftarlar, Teknik Direktör Valerien İsmael'e çiçek verirken, takım kara yolu ile maç saatini bekleyeceği otele doğru hareket etti.

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