Beşiktaş'a Kayseri'de meşaleli karşılama

KPSS başvuru ve sınav tarihleri ne zaman?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN/KAYSERİ(DHA) SPOR Toto Süper Lign 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor ile

karşılaşacak olan Beşiktaş, Kayseri'ye geldi.

Ligin 35'inci haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak olan Siyah-beyazlı kafile, havayolu ile şehre ulaştı. Özel uçakla Kayseri'ye gelen Beşiktaş kafilesini Erkilet Havalimanı'nda bir grup taraftar karşıladı. Siyah beyazlı futbolcular takım otobüsüne tezahüratlar eşliğinde bindi. Taraftarlar özellikle Beşiktaş Teknik Direktör Valerien Ismael'e sevgi gösterisinde bulundu. Beşiktaş takım otobüsü meşalelerle uğurlandı. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Takımın Kayseri'de karşılanışıDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-04-30 19:49:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.