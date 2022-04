AK Partililer iftarda buluştu AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu: "17-0'ın daim olmasını, sayımızın artmasını Allah'tan niyaz ediyorum" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: "2023 seçimi kader seçimidir"

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında partililer bir araya geldi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki; "2023 seçimi Türkiye Cumhuriyeti için adeta bir kader seçimidir. Eğer ortadaki manzaraya bakarsanız neden olduğunu çok iyi anlarsınız. Karşı tarafta 6 tane birbirine benzemez, 7.'sini sakladıkları 7 tane parti var. Sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin ne olursa olsun diyerek bir araya geliyorlar" dedi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan İl Başkanı Şaban Çopuroğlu; "Başından beri söylüyoruz ya; 'tek taş duvar olmaz' diye. Bir kişi evde 23 kişiyle iftar yapabilir ama sizler buraya gelmeseydiniz, bu salon boş kalsaydı inanın ne tadı olurdu ne de yaptığımız işlerin karşılıklı olduğuna dair kafamızda net bir ifade olmazdı. Bize bir araya getiren cumhurbaşkanımıza ve uyum içerisinde çalışan teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 170'ın daim olmasını, sayımızın artmasını ve sizlerin gülen yüzlerinin daim olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.



"Sokakta görseler birbirlerine selam vermezler"

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, 2023 seçimlerinin önemine değinerek; "2023 seçimi Türkiye Cumhuriyeti için adeta bir kader seçimidir. Eğer ortadaki manzaraya bakarsanız neden olduğunu çok iyi anlarsınız. Karşı tarafta 6 tane birbirine benzemez, 7.'sini sakladıkları 7 tane parti var. Sokakta görseler birbirlerine selam vermezler. Her birinin dünyaya bakışları çok farklı. Her biri başka bir akımı temsil eder. Bir araya gelip oturmakta bile 1 ay düşünmekte olan adamlar şimdi sadece Recep Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin ne olursa olsun diyerek bir araya geliyorlar. Yapacakları bir şey yok, Türkiye için kazandıracakları bir proje yok, ekonomik, siyasal meselelerde aynı mı düşünüyorlar? Hayır. Bunların sadece bir araya gelme motivasyonları var o da; Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun. Bunun yanında kimler var? Okyanus ötesindeki malum ülke var. Sonra Türkiye düşmanları var. Başka FETÖ gibi lanet bir örgüt, başka Türkiye'yi bölerek terör devleti kurmak isteyen şerefsiz PKK var. Bunların hepsinin bir arada olduğu ortamda Allah'a hamt olsun bizler de yerli ve milli görüşü temsil ederek AK Parti olarak merkezdeyiz, MHP ve BBP ile kol kola girdik seçimlere de beraber gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Milletvekilleri Mustafa Elitaş, Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel ise yaptıkları konuşmada birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.