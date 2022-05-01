Kayseri'de Hak-İş'e bağlı sendikalarda 1 Mayıs coşkusu Hak-İş Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik: "Emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz"

Hakİş'e bağlı sendika üyeleri tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Hakİş Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, "Emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz" dedi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, sendika üyeleri ellerindeki Türk ve sendika bayrakları ile 1 Mayıs'ı kutladı. Sendika üyelerinin çocuklarının da katıldığı program coşkulu bir şekilde yapılırken, şimdiye kadar hayatını kaybeden işçiler içinde Kur'anı Kerim okundu. Ardından açıklamalarda bulunan Hakİş Kayseri İl Başkanı Serhat Çelik, "Bizler, Türkiye'nin bütün emekçileri, kadınları, erkekleri, gençleri, emeklileri, yaşlıları, engellileri, işsizleri, yoksulları, meslek sahipleri olarak; tüm dünya emekçileriyle birlikte bugün yine 1 Mayıs'ta birlikteyiz. Hakİş olarak, 1 Mayıs ruhunu en güçlü şekilde yansıtmak için, ekranlarda, dijital platformlarda, illerde ve her yerdeyiz. Salgının etkilerinin devam etmesi nedeniyle emekçi kardeşlerimizle omuz omuza alanlarda olamasak da, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününde; emekçilerin hakkı için, daha fazla gelir güvencesi ve adaletin tesis edilmesi için, sosyal ve ekonomik refah için, sorunların çözümü için taleplerimizi Türkiye’de 81 ilde ve dijital platformlarda sunuyoruz" dedi.

Çelik, işçiler için istediklerini sıralayarak, "Tüm emekçilerimiz için daha fazla iş ve gelir güvencesi istiyoruz. Geçici ve mevsimlik işçilerin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını istiyoruz. Herkes için düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Kamu çerçeve protokolünün kalan maddelerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Kamu Çerçeve Protokolü çerçevesinde KİT’lerdeki işçilerin kadroya geçirilmesi, geçici işçilerin daimi kadroya geçirilmesi, kadroya geçen işçilerin tayin, becayiş hakkının verilmesi ve erken emekliliğin engellenmesi gibi özlük haklarına ilişkin sorunlarının çözülmesini istiyoruz. 6772 sayılı kanun uyarınca ilave tediye alan kamu işçilerine belediye şirketlerinde çalışanların da dahil edilmesini istiyoruz. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen hak ve kazanımların enflasyon karşısında ezilmemesini talep ediyoruz. Covid19 salgınının tüm işçiler için meslek hastalığı sayılmasını istiyoruz. İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin daha fazla yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Kayıt dışı istihdam ve ekonomi ile etkin mücadele edilmesini istiyoruz. İşsizlik oranlarının düşürülmesini, genç, kadın ve engelli bireylere yönelik istihdam fırsatlarının oluşturulmasını istiyoruz. Ülkemiz çalışma hayatının ihtiyaçlarına uygun şekilde istihdam seferberliği oluşturulmasını talep ediyoruz. Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalara yönelik tedbirler alınmasını ve emekçilerin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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