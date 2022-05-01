Kayserispor-Beşiktaş maçının VAR hakemi Çağdaş Altay

Yukatel Kayserispor'un bugün evinde oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Çağdaş Altay oldu.



Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Kayserispor, bugün evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Kayseri Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan zorlu doksan dakika saat 16.00'da başlayacak ve mücadelede hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Özdamar'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4.Hakemi Oğuzhan Aksu olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Çağdaş Altay oturacak.

Altay'a AVAR da Ali Saygın Ögel ve Adem Cinek eşlik edecek.

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