Başkan Yalçın’dan Ramazan Bayramı mesajı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.



Mesajında bütün güzelliklerin hayatımızda yeniden yer bulması temennisinde bulunan Başkan Yalçın, “Pandemiden dolayı bir süre içimiz buruk bayramlar geçirdik. Bu zor zamanların ardından yeniden kavuştuğumuz güzel günlerle yine yan yana, diz dize kutlayacağımız bayrama ulaştık. Yeniden samimi buluşmaları yaşayacağımız güzelliklerin hatıralarımızda yer alacağı Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, başta Talaslı hemşehrilerim olmak üzere bütün insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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