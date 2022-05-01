U15 Gelişim Ligi: Kayserispor U15: 0 - Gaziantep U15: 0

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U15 Gelişim Ligi'nin 7. Hafta maçında Kayserispor ile Gaziantep 00 berabere kaldı.



Stat: Erkilet 1 nolu

Hakemler: Mustafa Kalaycı xx, Ahmet Karyağdı xx, Cenk Uluçınar xx

Kayserispor U15: Yağız Efe Dere xx, Enes Melih Gökçek xx (Dk.68 Onur Kaya xx), Ahmet Buğra Baykal xx, Mustafa Tarık Obut xx, Batuhan Özgan xx, Mücahit Enes Albayrak xx, Burak Erkan xx (Dk.60 Efehan Paşayiğit xx), Necip Özer xx, Hüseyin Erdem Arıkan xx, Mahmuthan Polat xx, Alperen Öztaş xx (Dk.74 Yusuf Göktaş x)

Gaziantep FK U15: Yusuf Nacar xx, Ömar Can Toprak xx, Kerim Korkmaz xx, Ali İmren Işık xx, Tolga Enes Erten xx (Dk.61 Mehmet Ege Şaki xx), Yiğit Osman Kalın xx (Dk.40 Ümit Mert Özüufacık x), Taner Kaan Kılıç xx (Dk.48 Muhammet Mustafa Yıldız xx), Mustafa Kocaer xx, Dündar Sevici xx, Berke Özçelik xx, Serhat Kadir Tufan xx

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