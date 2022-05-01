Kayseri'de ailelerden şehitlik ziyareti



Beyza AYDOĞDU/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehit aileleri ve vatandaşlar şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

Kayseri'de şehit aileleri ve vatandaşlar, arife günü sabah saatlerinden itibaren Kartal Şehitliği'ne geldi. Şehit aileleri, burada Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı.

Kartal Şehitliği´ni ailesi ile ziyaret eden Ersin Kavun, "Ailem ile şehitlerimize ziyarete geldik. Burada kan bağı olarak hiçbir akrabalığımız olmamasına rağmen, şehitler bizim şehitlerimiz. Hepimizin kan bağı var. Hepsinin bizim için özel bir yeri var. Bugün de arife olması sebebiyle, eşim ve çocuklarıma bu ruhu işleyebilmek adına şehitliğin ne demek olduğunu, böyle özel bir günün ne demek olduğunu anlayabilmek için burada dualarımızı yaptık. Aziz şehitlerimize bir damla da olsa su vermek nasip oldu. Rabbim inşallah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Cennetinde bizi kavuştursun" dedi.

İlhan Küçük ise, "Gurbette olduğumuz için biraz daha duygusal davranıyoruz. Kendi memleketimize gidemedik zaten onun için buradaki şehitlerimiz hepimizin şehidi. Allah rahmet eylesin. Ölmediler zaten hepsi bizi görüyor. Allah annelerine, babalarına ve ailelerine sabır versin. Her şey vatan için" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Beyza AYDOĞDU

2022-05-01 14:20:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.