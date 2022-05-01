Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)

Kayserispor, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibinin 10'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada Beşiktaş'ın ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşta topun başına Ghezzal geçti. Ghezzal’ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

13. dakikada sol kanatta topla buluşan Emirhan, ceza sahasına ortaladı. Bu noktada yükselen Montero'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

20. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Larin, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kanadalı oyuncunun vuruşunda kaleci Lung topu kornere çeldi.

22. dakikada sağ kanatta topla buluşan Thiam ceza sahasına girerken Welinton'la mücadele etti. Bu pozisyonda meşin yuvarlak Welinton'un eline çarpınca Hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Thiam fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 10

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ramazan’ın pasında meşin yuvarlağı önünde bulan Kemen, ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ancak Ersin'den dönen topu savunma uzaklaştırdı.

35. dakikada Batshuayi'nin kontrol etmek istediği top Atiba'da kaldı. Ceza sahası içi sağ çaprazında meşin yuvarlağı kontrol eden Atiba, arka direkteki Rıdvan'a ortaladı. Genç oyuncunun gelişine vuruşunda top az farkla yandan dışarı gitti.

45+1. dakikada orta sahada topla buluşan Emirhan İlkhan, ceza sahası önüne kat edip uzaktan şansını denedi. Bu pozisyonda kaleci Lung son anda uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Samet Çiçek xx, Murat Ergin Gözütok xx

Kayseri spor: Lung xx, Onur xx, Hoseini xx, Mert xx, Carole xx, Attamah xx, Kemen xx, Bertolacci xx, Ramazan xx, Thiam xx, Gavranovic xx

Yedekler: Bilal, Uğur, Emre, Campanharo, İbrahim, Emrah, Cardoso, İlhan, Gökhan, Talha

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Beşiktaş: Ersin xx, Welinton xx, Serdar xx, Montero xx, Rosier xx, Atiba xx, Emirhan xx, Rıdvan xx, Ghezzal xx, Larin xx, Batshuayi xx

Yedekler: Emre, Nkoudou, Oğuzhan, Pjanic, Necip, Kenan, Kerem, Güven, Emrecan, Alex

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Gol: Thiam (dk. 22 pen.) (Kayserispor)

Sarı kart: Welinton (Beşiktaş)

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