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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

İHA

Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan doğa harikası Koramaz Vadisi’nde yeni bir uygulama başlattı. Güzelliği ile doğaseverlerin ilgi odağı olan Koramaz Vadisi bu güzelliğinin korunması amacıyla araç trafiğine kapatıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın büyük önem verdiği ve gayretleri ile UNESCO’nun geçici dünya mirası listesine giren Koramaz Vadisi yerli yabancı pek çok doğaseverin akınına uğruyor. Tarihi mirasa ve doğal güzelliklere sahip çıkan Büyükşehir Belediyesi, Koramaz Vadisi’nde yeni bir uygulamaya giderek, vadiyi araç trafiğine kapattı. Vadiyi gezmeye gelen ziyaretçilerin ve mahalle sakinlerinin talepleri üzerine başlatılan uygulama çerçevesinde vadi yayalara açık hale getirildi. Vadi giriş ve çıkışlarının trafiğe kapatılmasının yanında vadi sakinlerinin bağ ve bahçelerinde tarım yaparken mağdur olmaması için mahalle içerisinden araçla vadiye giriş çıkışları, mahallenin mülki idare sınırlarında, serbest tutuldu.
Bu uygulama ile vadinin doğal güzelliklerinin korunması amaçlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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