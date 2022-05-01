Yukatel Kayserispor - Beşiktaş: 2-3

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) -

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung Onur Bulut, Hosseini, Mert Çetin (Dk. 56 Uğur Demirok), Carole, Attamah (Dk. 84 İlhan Parlak), Kemen, Bertolacci (Dk. 74 Cardoso), Ramazan Civelek (Dk. 46 Emrah Başsan), Thiam, Gavranovic (Dk. 74 Campanharo)

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu Welinton, Serdar Saatçı, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan İlkhan, Rıdvan Yılmaz (Dk. 80 Necip Uysal), Ghezzal (Dk. 71 Teixeira), Larin (Dk 71 Nkoudou), Batshuayi (Dk. 71 Kenan Karaman)

GOLLER: Dk. 23 Thiam, Dk. 90+5 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 50 Serdar Saatçı, Dk. 75 ve Dk. 78 (P) Nkoudou (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Welinton, Montero, Rosier (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 82 Montero (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig´in 35'inci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup etti.

8'inci dakikada Ghezzal'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş, üstten auta gitti.

13'üncü dakikada Atiba'nın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Larin'in şutunu kaleci Lung kornere çeldi.

14'üncü dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Onur Bulut'un kaleye şutunu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.

20'nci dakikada Ghezzal'ın ara pasında topla buluşan Larin ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldı. Larin'in şutunu Lung kornere çeldi.

22'nci dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde Thiam ile ikili mücadeleye giren Welinton'un topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı kararı verdi.

23'üncü dakikada Thiam'ın penaltı atışı ağlarla buluştu: 1-0.

30'uncu dakikada Onur Bulut'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Kemen'in şutunu kaleci Ersin kurtardı. Sonrasında Beşiktaş savunması topu kornere uzaklaştırdı.

45+1'inci dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Emirhan İlkhan'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Lung kornere çeldi.

50'nci dakikada sağ çaprazdan Ghezzal'ın ceza sahası içine kullandığı serbest vuruşta Atiba'dan seken topa kafa ile vuran Serdar Saatçı topu ağlara yolladı: 1-1.

53'üncü dakikada Gavranovic'in pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası dışından şutu auta gitti.

57'nci dakikada Rosier'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ghezzal'ın şutu üstten auta gitti.

75'inci dakikada Atiba'nın uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Nkoudou'nun şutu ağlarla buluştu: 1-2.

76'ncı dakikada Beşiktaş atağında ceza sahası içinde Uğur Demirok'un Nkoudou'ya müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

78'inci dakikada Nkoudou'nun penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.

90+4'üncü dakikada ceza sahası içinde bulunan Uğur Demirok'un pasında topla buluşan Thiam'ın kaleye şutu auta gitti.

90+5'inci dakikada sağ çaprazda Emrah Başsan'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Cardoso'nun kafa vuruşu ağlarla buluştu: 2-3.

Beşiktaş, sahadan 3-2 galip ayrıldı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-05-01 18:02:43



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