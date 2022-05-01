Berna Gözbaşı: Bizim için önemli olan Türkiye Kupası

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Bizim için önemli olan Ziraat Türkiye Kupası. Haftaya salı günü oynanacak olan maça bakacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'a 3-2'lik sonuçla yenildi. Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, "Oyun genelinde tempomuz iyiydi ama Mert'in sakatlanıp çıkması ve ikinci golden sonra tempomuz ciddi şekilde düştü. Bizim için önemli olan Ziraat Türkiye Kupası. Haftaya salı günü oynanacak olan maça bakacağız. Mert Çetin'in de ayağı burkulmuş. Hemen hastaneye sevk ettik. İnşallah uzun süreli bir sakatlığı olmaz" ifadelerini kullandı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Berna Gözbaşı'nın açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-05-01 18:43:36
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