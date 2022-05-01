Kayserispor U19 - Beşiktaş U19: 1-1

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)

STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha

HAKEMLER: Ahmet Ulu, Selahattin Ak, Oğuzhan Bahçıvan

KAYSERİSPOR U19: Ali Özdoğan Talha Karataş, Eren Arıkan (Dk. 77 Enes Koçoğşu), Göktuğ Yayla, Bilal Ceylan, Berat Eskin (Dk. 68 Eray Özbek), Hayrullah Erkip, Kürşat Babamoğlu (Dk. 77 Seyitcem Gökberk), Etham Balcı, Emincan Uysal (Dk. 5 Tolun Orhun), Berkan Aslan (Dk. 77 A.Kağan)

BEŞİKTAŞ U19: Göktuğ Baytekin Burak Selver, Badra Cisse, Egemen Tutar, Efe Can, Berkay Kençtemur (Dk. 46 Cemal Azad) (Dk. 87 Görkem Efe), Necati Bilgiç, Berkay Vardar (Dk. 90+2 Abdulmecid Dönmez), Emirhan Delibaş, Semih Kılıçsoy, Koray Yağcı (Dk. 77 Kadircan Bilikli)

GOLLER: Dk. 88 Bilal Ceylan (Kayserispor) Dk. 74 Koray Yağcı (Beşiktaş)

KIRMIZI KART: Dk. 3 Ali Özdoğan (Kayserispor U19)

U19 Süper Ligi 32'nci haftasında sahasında oynanan maçta Kayserispor U19, Beşiktaş U19 ile 1-1 berabere kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-05-01 19:27:18



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