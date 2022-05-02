Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Önümüzdeki bayramların Ümmeti Muhammed’in gözyaşlarının silindiği, bayramlar olmasını da temenni ediyorum”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bayram namazını Cami Kebir’de kılarak, vatandaşlarla bayramlaştı.



Özhaseki, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile beraber bayram namazını Cami Kebir’de kıldı. Namazın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Özhaseki, cami çıkışında vatandaşlara simit ikram etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “1 ay boyunca oruç tutan ve dini vecibeleri yerine getirmeye çalışan Müslümanlara bugün bir müjde olarak bayram verilmiş. Tüm kardeşlerimizin ve Ümmeti Muhammedin bayramını bende tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara huzurla eriştirsin diye dua ediyorum. Sıcak yuvamızda, evimizde, hür bir şekilde ulaşmayı nasip ettirsin diye de dua ediyorum. Asıl gerçek bayramın olabilmesi içinde herkesin rahat ettiği, Ümmeti Muhammedin kandan, gözyaşından ve belalardan uzak olduğu bir ortamın sağlandığı dönem olduğunu da biliyoruz. Allah, önümüzdeki bayramları gerçek bayram eder diye dua ediyoruz. Bizlerde gayret ediyoruz. Elimizden geleni zaten yapıyoruz. Dua ederek de Allah’tan önümüzdeki bayramların Ümmeti Muhammedin gözyaşlarının silindiği, bayramlar olmasını da temenni ediyorum. Tüm Kayserili hemşerilerimizin de bayramını bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ise, “Ramazanın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah tuttuğumuz oruçları, kılınan namazları kabul etsin. Ramazan bayramı farklı bir bayramdır. İnsanlar 1 ay boyunca tuttukları orucun dünyadaki sevabını bir helalleşme gibi bir yüz akı gibi alıyorlar. Allah, diğer alemde bayrama ulaşanlardan eylesin diye dua ediyoruz. Bugün de tüm teşkilatlarımızla beraber ayrı ayrı camilerde bayramlaşma programı düzenledik. Tüm protokollerimiz farklı camilerde bulunuyor. Bizde Cami Kebir’deydik. Güzel bir atmosferde güzel bir bayram sabahı oldu. Allah kıyamet sabahına kadar devletimizi payidar eylesin” ifadelerini kullandı.

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