Mame Baba Thiam suskunluğunu bozdu Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol attı

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Kayserispor’un Senegalli futbolcusu Mame Baba Thiam, ligdeki 11. golünü kaydetti.



Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un sahasında oynadığı Beşiktaş’a 32 yenildiği maçta Mame Baba Thiam, 1 gol attı. Ligde geride kalan 35 maç sonunda 43 puanda kalan sarı kırmızılı takımda en golcü isim Mame Baba Thiam oldu.

Geride kalan 35 lig maçının 24’unda forma giyen Senegalli oyuncu 11 gol atarken 3 asist yaptı. Mame Thiam, bu sezon Beşiktaş’a 2 maçta 3 gol attı. Thiam’ı 10 golle Mario Gavranovic takip ediyor.

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