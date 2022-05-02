Abdulkadir Parmak: "Çocukluk hayalim gerçekleşti"

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Kayserispor’un Trabzonspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi.



Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un devre arasında Trabzonspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak, Trabzonspor’un şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Abdulkadir Parmak yaptığı paylaşımda, "Çocukluk hayalim gerçekleşti. Hasret sona erdi. Tebrikler Trabzonspor’um, tebrikler bu şampiyonlukta emeği geçen kim varsa. Herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

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