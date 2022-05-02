Abdulkadir Parmak: "Çocukluk hayalim gerçekleşti"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdulkadir Parmak: "Çocukluk hayalim gerçekleşti"

İHA

Kayserispor'un Trabzonspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Abdulkadir Parmak: "Çocukluk hayalim gerçekleşti"

Kayserispor’un Trabzonspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak, çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor’un devre arasında Trabzonspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak, Trabzonspor’un şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Abdulkadir Parmak yaptığı paylaşımda, "Çocukluk hayalim gerçekleşti. Hasret sona erdi. Tebrikler Trabzonspor’um, tebrikler bu şampiyonlukta emeği geçen kim varsa. Herkese sonsuz teşekkürler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Melikgazi Ampute takımı deplasmanda kazandı
YEREL HABERLER Melikgazi Ampute takımı deplasmanda kazandı
Miguel Cardoso 3. golünü attı
YEREL HABERLER Miguel Cardoso 3. golünü attı
Mame Baba Thiam suskunluğunu bozdu Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol attı
YEREL HABERLER Mame Baba Thiam suskunluğunu bozdu Beşiktaş'a 2 maçta ...
Kayserispor iç sahada kazanamıyor Kayserispor 4. kez yenildi
YEREL HABERLER Kayserispor iç sahada kazanamıyor Kayserispor 4. kez ...
Başkan Çolakbayrakdar’dan Beyazşehir’e bayram müjdesi Kocasinan Belediyesi’nden Beyazşehir’de de hizmet atağı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar’dan Beyazşehir’e bayram ...
Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Önümüzdeki bayramların Ümmeti Muhammed’in gözyaşlarının silindiği, bayramlar olmasını da temenni ediyorum”
YEREL HABERLER Özhaseki vatandaşlarla bayramlaştı AK Parti Genel ...
Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü 5 yaralı
Tarihi eserleri güven timlerinden kaçıramadılar
YEREL HABERLER Tarihi eserleri güven timlerinden kaçıramadılar
Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor-Beşiktaş maçının ardından
Kayserispor U19 - Beşiktaş U19: 1-1
YEREL HABERLER Kayserispor U19 - Beşiktaş U19: 1-1
Hikmet Karaman: “Ucuz goller yedik”
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: “Ucuz goller yedik”
Valerien Ismael: “Önemli bir galibiyet”
YEREL HABERLER Valerien Ismael: “Önemli bir galibiyet”
Berna Gözbaşı: Bizim için önemli olan Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Berna Gözbaşı: Bizim için önemli olan Türkiye Kupası
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 2 - Beşiktaş: 3 ...
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş: 2-3
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Beşiktaş: 2-3
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Koramaz Vadisi araç trafiğine kapatıldı
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 0 ...
Yukatel Kayserispor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Beşiktaş: 0 ...
Yetimlerin yüzü güldü
YEREL HABERLER Yetimlerin yüzü güldü
Kayseri protokolünden şehitliğe bayram ziyareti Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: “Şehitlerimizin kahramanlığının hiçbir karşılığının olmadığını çok iyi biliyoruz”
YEREL HABERLER Kayseri protokolünden şehitliğe bayram ...
Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 1 Mayıs kutlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.