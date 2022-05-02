Kayseri 1. Amatör Küme E Grubu Makfitspor: 3 - Kocasinan Yemlihaspor: 0

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Kayseri Birinci Amatör Küme E Grubu maçında Makfitspor ile Kocasinan Yemlihaspor karşı karşıya geldi. Makfitspor rakibi Kocasinan Yemlihaspor’u 30 yenerek 3 puanı aldı.



Stat: Erkilet Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Abdulkadir Keğin xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Makfitspor: Abdullah Yakup Boyraz xx, İrfan Yeğin xx, Canberk Yalçın xx, Mehmet Hançer xx (Dk.16 Emrah Demir xx), Yunus Emre Kulan xx, Oktay Koçak xx, Hüseyin Can Uçar xx (Dk.46 Ömer Bozkuş x), Mahmut Sami Birsengüven xx (Dk.60 Kerem Teke x), Kubilay Babacan xx (Dk.67 Batuhan Yıldız x), Alihan Soyak xx (Dk.46 Mehmet Akpınar xxx), Ramazan Aksoy xx

Kocasinan Yemlihaspor: Altay Öztürk x, Mustafa Yıldırım x (Dk.35 Sami İnkayası x), Hüseyin Pekşan x, Ömer Yasin x, Serhat Özdemir x, Yusuf Berat x (Dk.75 Rüstem Çin x), Ahmet Arsoy x (Dk.75 Ömer Sun x), Murat Çift x, Mustafa Bartu x, Adem Yönel x, Kahraman Eyüp Alan x (Dk.70 Ferdi Yılmaz x)

Goller: Ramazan Aksoy x dk.11, Mehmet Akpınar dk.85 ve 90 (Makfitspor)

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