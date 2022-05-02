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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor'da istifa Soner Topsakal görevi bıraktı

İHA

Kayserispor'da istifa Soner Topsakal görevi bıraktı

Kayserispor Yönetim Kurulu üyesi Soner Topsakal, sarıkırmızılı kulüp yönetiminden ve görevlerinden istifa etti.
Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor’da yönetim kurulunda yaprak dökümü devam ediyor. Daha önce Ali Çamlı, Tufan Koç, Erol Çetin gibi isimlerin istifa ederek görevi bıraktığı Kayserispor’da bu kez de Soner Topsakal istifasını verdi. Kayserispor’da stadyum, taraftar ve localardan sorumlu olarak görev üstlenen Soner Topsakal, işlerinin yoğunluğunu sebep göstererek yönetim kurulu üyeliğinden ve bulunduğu tüm görevlerden affını isteyerek istifasını verdi.
Kayserispor’da bazı yöneticilerin de istifa hazırlığında olduğu, bayram tatili sonrasında istifalarını verecekleri öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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