U15 Gelişim Ligi: Kayserispor deplasmanda kazandı

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Kayserispor U15 takımı, deplasmanda oynadığı Adanaspor maçını 60 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

U15 Gelişim Ligi'nde mücadele veren Kayserispor U15 takımı, ligin 9. hafta maçında deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı. Osman Yereşen tesislerinde oynanan ve Davut Uluçay'ın yönettiği maçın ilk yarısını 30 önde tamamlayan Kayserispor, müsabakadan 60 galip ayrıldı. Kayserispor U15 takımına galibiyeti getiren golleri 6. ve 33. dakikalarda Alperen Öztaş, 21.dakikada Alihan Şener, 25.dakikada Burak Erkan, 56. dakikada Mahmuthan Polat ve 78.dakikada Kayra Cihan kaydetti.

Kayserispor, bu galibiyet ile ligdeki puanını 14'e yükseltti.

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