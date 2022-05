U19 Gelişim Ligi: Kayserispor: 1 - Beşiktaş: 1

U19 Gelişim Ligi'nde Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı. Müsabaka karşılıklı atılan goller ile 11 berabere bitti.

U19 Gelişim Ligi 32. hafta maçında Kayserispor ile Beşiktaş karşılaştı. Kadir Has yan sahada oynanan maçta karşılıklı goller yer aldı. Sahada 10 kişi kalan Kayserispor, yenik duruma düşmesine rağmen son dakikalarda bulduğu gol ile puan aldı.

Stat: Kadir Has Yan saha

Hakemler: Ahmet Ulu xx, Selahattin Ak xx, Oğuzhan Bahçıvan xx

Kayserispor U19: Ali Özdoğan x, Talha Karataş xx, Muhammed Eren Arıkan xx (Dk.77 Enes Koçoğlu x), Göktuğ Yayla xx, Bilal Ceylan xxx, Berat Eskin xx (Dk.68 Mehmet Eray Özbek xx), Hayrullah Erkip xxx, Kürşat Babamoğlu xx (Dk.77 Seyitcem Gökberk Karagöz xx), Ethem Balcı xx, Emin Can Uysal x (Dk.6 Tolun Orhun Akkaya xxx), Berkan Aslan xx (Dk.77 Ahmet Kağan Malatyalı x)

Beşiktaş U19: Göktuğ Baytekin xx, Burak Selver Yıldız xx, Badra Cisse xx, Egemen Tutar xxx, Efe Can Mete xxx, Berkaş Kençtemur xx (Dk.46 Cemal Azad Demir x) (Dk.87 Görkem Efe Özen x), Necati Bilgiç xx, Berkay Vardar xxx (Dk.90+2 Abdülmecid Dönmez x), Emirhan Delibaş xx, Semih Kılıçsoy xxx, Koray Yağcı xxx (Dk.77 Kadircan Bilikli xx)

Goller: Bilal Ceylan Dk.88 (Kayserispor) Koray Yağcı Dk.74 (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Hayrullah Erkip, Mehmet Eray Özbek, Muhammed Eren Arıkan (Kayserispor) Berkay Vardar, Emirhan Delibaş, Cemal Azad Demir, Burak Selver Yıldız (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Ali Özdoğan Dk.4 (Kayserispor)

