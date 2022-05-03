Kayseri 1. Amatör Küme’de heyecan sürüyor 7. Haftada 105 gol atıldı

Kayseri 1. Amatör Küme 20212022 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
Kayseri 1.Amatör Küme A, B, C, D ve E Gruplarında 7. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 19 müsabakada toplam 105 gol atıldı. En farklı galibiyeti B Grubu şampiyonluk mücadelesi veren Kocasinan Gençlikspor, Kayseri İdman Yurdu’nu 111 lideri yenerek aldı. Öte yandan F Grubunda 7.hafta maçları oynanmadı. 1. Amatör Küme 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:
A Grubu
Cırgalanspor 74 Büyüleyenspor
İsmail Okumuş 71 Erciyes İdmangücü
Güneşspor 23 Kayseri Simya Koleji
Yahyalı Gençlerbirliği 10 Güneşli Gençlik
B Grubu
Sindelhöyükspor 35 Yerköyspor
Kocasinan Gençlik 111 Kayseri İdmanyurdu
Argıncık Esnafspor 01 Yeni Esen
Yeni Kıranardı 21 Yeşilspor
C Grubu
Sarız Anadolu 45 Kuşçu Mithatpaşaspor
Sungurspor 20 Cuma Uluçay Talasspor
Kayseri Demirspor 03 Argıncıkspor
Develi Erciyesspor 41 Yeşilhisar Belediyespor
D Grubu
Develi Gençlikspor 08 Kılıçaslan Yıldızspor
Y.B.Şafakspor 13 Kafkasspor
Anadolu Yıldızları 70 Yeni Döğerspor
Talas Denizspor 06 Erkiletspor
E Grubu
Belsinspor 32 Anayurt Final
Makfitspor 30 Kocasinan Yemlihaspor
Bünyan Belediye 22 Yeni Erciyesspor
Sümerspor 30 Olimpik Geçlikspor (Hükmen)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.