Kayseri 1. Amatör Küme’de heyecan sürüyor 7. Haftada 105 gol atıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri 1. Amatör Küme 20212022 sezonunda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Kayseri 1.Amatör Küme A, B, C, D ve E Gruplarında 7. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 19 müsabakada toplam 105 gol atıldı. En farklı galibiyeti B Grubu şampiyonluk mücadelesi veren Kocasinan Gençlikspor, Kayseri İdman Yurdu’nu 111 lideri yenerek aldı. Öte yandan F Grubunda 7.hafta maçları oynanmadı. 1. Amatör Küme 7. hafta maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde:

A Grubu

Cırgalanspor 74 Büyüleyenspor

İsmail Okumuş 71 Erciyes İdmangücü

Güneşspor 23 Kayseri Simya Koleji

Yahyalı Gençlerbirliği 10 Güneşli Gençlik

B Grubu

Sindelhöyükspor 35 Yerköyspor

Kocasinan Gençlik 111 Kayseri İdmanyurdu

Argıncık Esnafspor 01 Yeni Esen

Yeni Kıranardı 21 Yeşilspor

C Grubu

Sarız Anadolu 45 Kuşçu Mithatpaşaspor

Sungurspor 20 Cuma Uluçay Talasspor

Kayseri Demirspor 03 Argıncıkspor

Develi Erciyesspor 41 Yeşilhisar Belediyespor

D Grubu

Develi Gençlikspor 08 Kılıçaslan Yıldızspor

Y.B.Şafakspor 13 Kafkasspor

Anadolu Yıldızları 70 Yeni Döğerspor

Talas Denizspor 06 Erkiletspor

E Grubu

Belsinspor 32 Anayurt Final

Makfitspor 30 Kocasinan Yemlihaspor

Bünyan Belediye 22 Yeni Erciyesspor

Sümerspor 30 Olimpik Geçlikspor (Hükmen)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.