Kayseri’ye sağanak yağış uyarısı

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Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın(Çarşamba)bölgemiz genelinde(Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir” İfadelerine yer verildi.

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