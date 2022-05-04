Büyükşehir belediyesi bayramda da tam kadro sahada

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımdan mezarlıklara, su ve elektrik arızadan zabıta denetimlerine kadar Ramazan Bayramı’nda, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmeleri için tam kadro sahada çalışıyor.

Asri Mezarlık ile Erkilet Bülbülpınarı, Argıncık, Ambar ve Gesiİldem mezarlıklarında vatandaşlar huzur içerisinde ziyaretlerini gerçekleştirirken, şehir mezarlığı girişlerinde bulunan Büyükşehir'e ait araçlar engelli ve yaşlılara mezarlık içerisinde ücretsiz ulaşım imkanı sağlıyor. Arife günü başlayan bu hizmet, bayram boyunca devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince şehir içinde dakik, konforlu ve güvenli bir şekilde yolcu taşıma gayretinde olurken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla vatandaşlar bayram boyunca toplu ulaşım kartlarını kullanarak ulaşımdan ücretsiz şekilde yararlanabiliyor.

KASKİ, Kayseri ve Civarı T.A.Ş. Genel Müdürlüğü ile Kayserigaz arıza ekipleri vatandaşların su, elektrik ve doğalgaz şikayetlerini gidermek için 24 saat kesintisiz mesai yaparken, KASKİ Genel Müdürlüğü de abonelere daha iyi hizmet için Ramazan Bayramı süresince 7/24 esasına göre sahada görev yapıyor. Bu çerçevede ekiplerce, içme suyu ve kanalizasyon şebeke hattı arızaları hızlı bir şekilde gideriliyor.

Şehrin güvenliğini korumak ve halkın sağlığını, esenliğini koruyup, huzurlu bir bayram geçirmeleri için zabıta ekipleri de tam kadro sahada çalışırken, vatandaşlar varsa ilgili şikayetlerini, istek ve taleplerini şehrin numarası Alo 153 İletişim Merkezi'ni arayabiliyor.

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