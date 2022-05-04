Kayseri’de sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından daha önceden uyarısı yapılan sağanak yağış, Kayseri’de etkisini gösterdi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından hafta ortasında başlayacağı yönünde uyarısı yapılan sağanak yağış, Kayseri'de etkisini gösterdi. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nün dün yaptığı uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Yarın(Çarşamba)bölgemiz genelinde(Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verilmişti.

Yine Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yağış ile ilgili bugün yapılan açıklamada da, “Yağışların, bugün (Çarşamba) il genelinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” uyarısı yapıldı.

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