Kayseri'de dolu etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanağın ardından kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Kent merkezine misket büyüklüğünde yağan doluyla cadde ve sokaklar beyaza büründü. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde ise su birikintileri oluştu. Vatandaşlar yağış nedeniyle yürümekte zorlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-05-04 15:36:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.