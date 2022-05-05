Kayserispor antrenmanına dolu engeli

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Gaziantepspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Yukatel Kayserispor, dolu yağışından ötürü antrenmanı yarıda bıraktı.

Süper Ligin 36. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Kayserispor, maçın hazırlıklarına başladı. Beşiktaş yenilgisi sonrasında Kadir Has tesislerinde çalışmalara hız veren sarı kırmızılı ekip, bugünkü antrenmanı yarıda kesti.

Kayserisporlu futbolcular, çim üzerinde başladıkları antrenmanı olumsuz hava koşullarından ötürü yarıda kesti. Dolu yağışının etkili oluşu neticesinde saha çalışmasını bırakan futbolcular, salonda çalışmalarını devam ettirdi.

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