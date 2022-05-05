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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aladağlar'a kar yağdı

İHA

Aladağlar'a kar yağdı

Kayseri, Niğde ve Adana sınırları içerisinde yer alan Aladağlar'a kar yağdı.
Kayseri'de dün başlayan sağanak yağış gün boyu etkili oldu. Kentte, yağış nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanırken, bazı bölgelerde ise su baskınları meydana geldi. Develi ilçesinde de yağan dolu, görenleri şaşırttı. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle zemin beyazla kaplandı.
Aladağlar'da ise Mayıs ayında yağan kar şaşırttı. Bir süre etkili olan kar yağışı nedeniyle dağ etekleri beyaza büründü.

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