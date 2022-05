Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, her bayram olduğu gibi bu bayramda da ilk mesai gününde belediye çalışanları ile bayramlaştı.

İlk olarak Mevlana Mahallesi’nde bulunan teknik birimler şantiyesinde saha personelleriyle bayramlaşan Başkan Yalçın burada bir konuşma yaptı. Belediye personeline teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Yalçın, özellikle salgın döneminde çok iyi iş çıkardıklarına dikkat çekerek, “Pandemi döneminde bütün işler belediyenin sırtından geçti. Çok teşekkür ederim ellerinize sağlık, Allah razı olsun. Talas özelinde elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çok başarılı işlere imza attık” dedi.

Zincirin halkaları gibi bir bütün olduklarının altını çizen Başkan Yalçın, “Bir ağaç dalıyla budağıyla derler. Sizler, bizler aynı ağacın dalıyız, budağıyız. Her zaman dikkatli oldunuz, işinizi iyi yaptınız, güzel sonuçlar çıkarttınız. Biz bir ordu gibi her zaman birbirimize kenetleneceğiz. Biz sizden memnunuz, Allah da sizden razı olsun” diye konuştu.

Daha sonra hizmet binasına geçen Başkan Yalçın, burada da odaları tek tek gezerek belediyede görev yapan personelin bayramını tebrik etti. Başkan Yalçın ayrıca, belediye içerisinde karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek bayramını kutladı.

