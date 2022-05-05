Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi belediyesi çalışanları ile büyük bir aile gibi”

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, bayram sonrası ilk mesai günü şantiyede bulunan Ulaşım, Fen İşleri, Park Bahçeler, Destek Hizmetleri, Geri Dönüşüm personeli ve belediye hizmet binasında görev yapan personeli ile bayramlaşarak, tüm personelin bayramlarını kutlayarak emekleri için teşekkür etti.

Ramazan ayı ve bayramların birleştirici özelliğine vurgu yapan Başkan Dr. Palancıoğlu, Melikgazi belediyesi çalışanları ile büyük bir aile gibi. Melikgazi'nin çıtasını yükseltecek hizmet üretmeye devam edeceklerini söyleyerek, "Öncelikle bayramınızı tebrik ediyorum. Bayramlar birlik ve beraberlik günleridir. Geçtiğimiz iki yıl bayramlaşma yapamamıştık. Bu yıl biraz farklı bir Ramazan farklı bir bayram geçirdik. Birlik beraberlik için de bayramlarımızı yaptık. Maskelerden kurtulduk. Her ne olursa olsun tedbiri elden bırakmamak gerekiyor” dedi.

Başkan Palancıoğlu, “İlçemize değil ilimize değer katan pek çok güzel hizmeti birlikte hayata geçiriyoruz. Belediyemiz bu hizmetlerde tek ve örnek olmayı sürdürüyor. Yoğun nüfuslu bir ilçe olduğumuz için yükümüz ağır. Belediyemizin kurumsal yapısının ve başarısının yeni dönemde de üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum. Bu işler hizmetler üretilirken sizlerin de emeği büyük onun için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu zamana kadar yaptığımız örnek işleri aynı heyecanla ve güler yüzle devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.

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