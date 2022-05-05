Kayseri'de dolu, tarım alanı ve ağaçlara zarar verdi



Metin DEĞİRMENCİ/YEŞİLHİSAR (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde dün etkili olan dolu ve yağmur, tarım alanları ve ağaçlara zarar verdi.

Yeşilhisar ilçesinde dün öğle saatlerinde yağmur başladı. Yağış sırasında yer yer dolu etkili oldu. Yağmur, akşam saatlerine kadar sürdü. Dolu nedeniyle tarım alanları ve ağaçlar zarar gördü. Bazı tarım alanlarında su birikintileri oluştu.

Çiftçilik yapan Bekir Alptekin, "Dün öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış ve yer yer dolu nedeniyle mahsullerimiz kısmen zarar gördü. Özellikle kayısı ağaçlarımıza büyük oranda zarar verdi. Arazinin çamur olmasından dolayı hasar tam olarak ne durumda bilmiyoruz. Hepimize geçmiş olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2022-05-05 14:15:48



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