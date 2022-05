Yahyalı'da sel ve heyelanın izleri siliniyor Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: "Hamd olsun can ve mal kaybımız yok, altyapımızda çok büyük bozulmalar var"

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanın ardından bölgedeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bölgedeki durum hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; "Allah'a hamd olsun can ve mal kaybımız yok. Altyapı olarak kanalizasyonlarda, su şebekesinde ve kaldırım ile yollarımızda çok büyük bozulmalar var. İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız" dedi.

Kayseri'nin önemli turizm bölgelerinden olan Kapuzbaşı Takım Şelaleri'nin bulunduğu bölgede etkisini sürdüren sağanak yağış sele neden olmuş, sel ile birlikte meydana gelen heyelanda ise yol ulaşıma kapanmıştı. Bölgedeki çalışmalara hız kesmeden başlayan Yahyalı Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla sel ve heyelanın izlerini silmeyi sürdürüyor. Bölgedeki son durum hakkında bilgiler veren Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; vatandaşları dere yataklarına ev yapmamaları konusunda uyararak; "Bayramın üçüncü günü Yahyalımızda saat 11.0012.00 civarında yoğun yağış nedeniyle Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerimizde sel felaketi oldu. Ekiplerimiz geç saatlere kadar çalıştı. Şuanda da büyükşehire teşekkür ediyorum, ekipleriyle birlikte iş makinalarımız yine bölgede. Bölgedeki insanlarımıza geçmiş olsun, Allah'a hamd olsun can ve mal kaybımız yok. Altyapı olarak kanalizasyonlarda, su şebekesinde ve kaldırım ile yollarımızda çok büyük bozulmalar var. İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız. İnsanlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum; belediye olarak her zaman hazırlıklıyız ama dere yataklarına ev yapılmaması konusunda dikkat ederlerse en zararsız şekilde bu tür olayları halletmiş oluruz diye düşünüyorum" dedi.

Başkan Öztürk ayrıca ;Turizm bölgesinin yollarının şuan için ulaşıma açıldığını ancak daha konforlu bir şekilde yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

