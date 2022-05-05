Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun’’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun’’

İHA

Başkan Dr. Palancıoğlu: "Kıranardı mahallemize yaya yolu ve otopark hayırlı olsun’’

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçede çevre düzenlemeleriyle daha kullanışlı cadde ve sokaklar inşa etmek istediklerini söyleyerek, Kıranardı Mahallesi’nde yeni otopark ve kaldırım çalışmasının başladığını belirtti.
Yaz ayların yaklaşmasıyla ilçede hummalı bir çalışma yapıldığını söyleyen Başkan Dr. Palancıoğlu; "Kıranardı mahallemizde yaya yolu ve otopark için dolgu çalışmalarımız başladı. Bu alanlarda otopark önemli çünkü yerleşim alanları her gün artmaktadır. Trafiği ve yayalarımızı rahatlatmak için yeni yollar, kaldırımlar ve otoparklar yapıyoruz. Düzensiz otoparklaşmayı giderecek düzenli bir otopark sistemi kuracağız. İnşallah yapılan çalışmalarımız sonucunda alanı rahatlatacak bir otopark çalışması olacak. Tüm kaldırımlar ve yolları imar planına uygun hale getiriyoruz ve buranın daha düzenli hale gelmesini sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını bir bir gidermeye mahalleyi yeni nezih görüntüsüne kavuşturmaya çalışıyoruz. Çevre düzenlemesinin yanı sıra kentsel güzelliğe olumlu katkı sağlayan çalışmalarımız vatandaşlarımız tarafından da olumlu karşılanıyor. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Büyükkılıç belediye personeliyle bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç belediye personeliyle bayramlaştı
Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’na Kayseri 7 takım ile katılacak
YEREL HABERLER Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’na Kayseri 7 ...
Kayseri'de dolu, tarım alanı ve ağaçlara zarar verdi
YEREL HABERLER Kayseri'de dolu, tarım alanı ve ağaçlara zarar verdi
Yahyalı'da sel ve heyelanın izleri siliniyor Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: "Hamd olsun can ve mal kaybımız yok, altyapımızda çok büyük bozulmalar var"
YEREL HABERLER Yahyalı'da sel ve heyelanın izleri siliniyor Yahyalı ...
Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi belediyesi çalışanları ile büyük bir aile gibi”
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu: “Melikgazi belediyesi çalışanları ...
Başkan Çolakbayrakdar, personeliyle ve vatandaşlarla bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar, personeliyle ve vatandaşlarla ...
Kayseri Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
YEREL HABERLER Kayseri Büyükşehir Belediyesi imar yönetmeliği Resmi ...
Başkan Büyükkılıç: “Bayramda 704 bin vatandaşımıza ücretsiz ulaşım sağladık”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Bayramda 704 bin vatandaşımıza ...
Kayseri Bocce takımları çeyrek finale yükseldi
YEREL HABERLER Kayseri Bocce takımları çeyrek finale yükseldi
Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Yalçın ilk mesaide belediye personeli ile ...
OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES’lerin önü açılıyor
YEREL HABERLER OSB yönetiminin çalışmalarıyla GES’lerin önü açılıyor
Başkan Öztürk belediye personelleri ile bayramlaştı
YEREL HABERLER Başkan Öztürk belediye personelleri ile bayramlaştı
Aladağlar'a kar yağdı
YEREL HABERLER Aladağlar'a kar yağdı
Sarı kantaron yağının bilinmeyen faydaları
YEREL HABERLER Sarı kantaron yağının bilinmeyen faydaları
Başkan Büyükkılıç'ın Koramaz ve Kültepe Projelerine Fransız ilgisi
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç'ın Koramaz ve Kültepe Projelerine ...
İtfaiye 48 su baskınına müdahale etti
YEREL HABERLER İtfaiye 48 su baskınına müdahale etti
Mevsim geçişlerinde psikolojiye dikkat Psikiyatri Uzmanı Dr. Behiye Büyükgöncü: “Bahar mevsimi, bipolar bozukluk ataklarını artırıyor” “Bipolar bozuklukta düzenli hayat çok önemli”
YEREL HABERLER Mevsim geçişlerinde psikolojiye dikkat Psikiyatri Uzmanı Dr. ...
Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı takdir topladı
YEREL HABERLER Kayseri Uçak Fabrikası Kitabı takdir topladı
Kayserispor antrenmanına dolu engeli
YEREL HABERLER Kayserispor antrenmanına dolu engeli
Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Kayseri'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Otomobil takla attı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 yaralı
Yahyalı'daki selin ardından ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor Belediye Başkanı Öztürk: "Yaraları en kısa zamanda saracağız"
YEREL HABERLER Yahyalı'daki selin ardından ekiplerin çalışmaları ...
Kayseri'de aşırı yağış sel ve heyelana neden oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de aşırı yağış sel ve heyelana neden oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.