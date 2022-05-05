Jandarma ekipleri traktörler römorklarına reflektör taktı

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Jandarma ekipleri, traktörlerin karıştığı kazaları önlemek amacıyla Pınarbaşı ilçesinde traktör römorklarına 200 adet reflektör takarak sürücülerini bilgilendirdi.



Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede özellikle gece saatlerinde traktörlerin karıştığı kazaları önlemek amacıyla çalışma başlattı. Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Pazarören Mahallesi’nde bulunan çiftçilerle buluşan ekipler 200 adet reflektörü traktör römorklarına takarak, sürücülere de trafik eğitimi verdi.

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