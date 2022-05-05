Baki Ersoy'dan Kayserispor taraftarına jest Ersoy, Trabzonspor maçında kuzey alt tribününün biletlerini aldı

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Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Kayseri'de oynanacak olan KayserisporTrabzonspor maçında kuzey alt tribününün biletlerini alarak taraftarlara hediye etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Sevdamız Kayserispor'umuzun 10 Mayıs günü Trabzonspor ile oynayacağı yarı final rövanş maçının kuzey alt biletlerini şahsım olarak kulübe ödeyeceğim. Bu biletlerden temin etmek isteyen kardeşlerimin Kapalı Kale Derneği'ne müracaat etmeleri yeterli olacaktır. Haydi tribüne Sevdamız Kayseri, sevdamız Kayserispor" dedi.

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