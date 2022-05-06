Kayserispor-Trabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu

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Kayserispor ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının bilet fiyatları belirlendi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde 10 Mayıs Salı günü Kadir Has stadında oynanacak KayserisporTrabzonspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Satışa sunulan Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçı biletlerinin fiyatları şu şekilde:

Batı balkon tribün bileti 80 TL

Batı alt tribün bileti 50 TL

Doğu alt tribün bileti 30 TL

Doğu üst tribün bileti 20 TL

Kuzey alt ve üst tribün bileti 10 TL

Güney alt tribün bileti 10 TL

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