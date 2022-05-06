Kadınlar Futbol Süper Ligi: Kayseri Kadın Futbol: 0 - Galatasaray: 0

Türkiye Kadınlar Süper Ligi B Grubunda mücadele veren Kayseri Kadın futbol takımı, sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Müsabaka 00 sona erdi.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Turan Çelik xx, Erkan Kırçıl xx
Kayseri Kadın Futbol: Senem Servet xx, Sona Rahimova xx, Aybüke Aykul xx, Saniye Aslano xx (Dk.90+3 Elif Hemit x), Alina Nahmadova xx, Adebesi Dosumu xx, Aysun Muradova xx, Christine Nafula xx (Dk.90+3 Rabia Behlül Koç x), Şeyma Yücel xx (Dk.65 Şeyma Gençay x), Birsen Bozbal xx (Dk.88 Canset x), Opa Clement xx (Dk.90 Gülşen Urgun x)
Galatasaray Kadın FK: Büşra Kenet xx, Zehra Yılmaz xx, Queenth Daniels xx, Yaren Çetin xx, Didem Dülber xx, Milica Denda xx, İsmigül Yalçıner xx, Zeynep Ece xx Dajana Spasojevic xx (Dk.75 Cemre Kara x), Samia Adam x, Elena Santos xx (Dk.46 Erva Karaovalı x)
Gol: Yok
Sarı Kartlar: Saniye Aslano (Kayseri Kadın Futbol), Yarenn Çetin (Galatasaray)
Kırmızı Kart Dk.78 Samia Adam (Galatasaray)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.