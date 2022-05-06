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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talas personeline diksiyon ve hitabet eğitimi

İHA

Talas personeline diksiyon ve hitabet eğitimi

Talas Belediyesi çalışanlarına yönelik olarak 'Diksiyon ve Etkili Hitabet Kuralları' eğitim programı düzenlendi.
Konuşma Sanatı Eğitimcisi Saim Bilen’in anlatımıyla gerçekleşen programda etkili konuşmanın inceliklerine ve Türkçe dil kurallarına dair bilgiler verildi. Talas Belediyesi Meclis Salonunda yapılan eğitim programına belediye içerisinde ve sahada daha çok vatandaşlarla yüz yüze gelen ve iletişim içerisinde bulunan çalışanlar katıldı. Karşılıklı soru cevap şeklinde gerçekleşen ve zaman zaman çalışanların da katılımıyla devam eden programda, ses nefes artikülasyon başta olmak üzere güzel ve etkili konuşmanın yolları üzerinde duruldu.
Yaklaşık 1,5 saat süren programın sonunda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür eden Saim Bilen, “Mustafa Yalçın başkanıma minnettarım. Çok liyakatli, kültürlü ve çok hamiyetli bir başkanınız olduğu için gurur duymalısınız. Ben onu tanıdığım için çok mutlu oldum. Sizleri tanıma ve hitap etme fırsatı verdiği için kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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