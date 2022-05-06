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Ramazan etkinliklerine büyük ilgi

İHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde on bir ayın sultanı Ramazan ayını dolu dolu geçirdi. 'Bereketle Rahmetle KAYMEK'te Ramazan' isimli dijital platformda yayınlanan program bir ayda 163 bin kez tıklanırken, 500 saat izlenerek, büyük ilgi gördü. Ayrıca Spor A.Ş. tarafından Ramazan ayı boyunca 6 mahallede yapılan 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' etkinliğinde 18 bin kişi spor faaliyetinden yararlandı.

Ramazan etkinliklerine büyük ilgi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde on bir ayın sultanı Ramazan ayını dolu dolu geçirdi. ‘Bereketle Rahmetle KAYMEK’te Ramazan’ isimli dijital platformda yayınlanan program bir ayda 163 bin kez tıklanırken, 500 saat izlenerek, büyük ilgi gördü. Ayrıca Spor A.Ş. tarafından Ramazan ayı boyunca 6 mahallede yapılan ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinliğinde 18 bin kişi spor faaliyetinden yararlandı.
Tüm yerel yönetim hizmetlerini büyük bir özveri ve gayretle çalışan personelleri ile yerine getiren, merkezde ve ilçelerde bütün Kayserililere kaliteli hizmet ulaştırmaya azami özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca da faaliyetlerini aralıksız sürdürdü. Ramazan ayı boyunca hizmetlerini aksatmadan sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdan park bahçelere, spordan kültür sanata her alanda, tüm birimleriyle çalışmalarını yürüttü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte şehirde bahar havası yaşatan yeşil alan çalışmalarına devam ederken, ulaşım noktasında vatandaşların şehir içi seyahat konforunu artırmak amacıyla başlatılan projeler çerçevesinde yeni yollar ve tramvay hatlarında hummalı çalışmalar aralıksız sürdü. Şehirde yenilikçi eğitim ve kursların merkezi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) yoğun ilgi gören kurslarını sürdürürken, Youtube kanalı üzerinden birçok değerli konuğuyla Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün ‘Bereketle Rahmetle KAYMEK’te Ramazan programı ile izleyicilerle buluştu. Bir ay içerisinde 500 saat izlenen program, 163 bin kez tıklanarak büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. de kentin çeşitli noktalarında düzenlemiş olduğu ‘Spor A.Ş. Bizim Mahallede’ etkinlikleriyle on binlerce minikle bir araya geldi. Ramazan ayı boyunca 6 mahallede yapılan etkinlik çerçevesinde 18 bin kişi, spor faaliyetinden yararlandı. Toplu taşıma araçları, spor ve sosyal tesisleri, kütüphaneleri, KAYTUR işletmeleri ve KAYMEK, Zabıta, İtfaiye, Fen İşleri gibi birçok birimiyle hizmet ve faaliyetlerini aralıksız sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayını da dolu dolu geçirdi. Kayserililerin hiçbir sorun ve sıkıntıyla karşılaşmaması için yerel yönetim hizmetlerinin aksamamasına ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ayrıca gönül belediyeciliği çerçevesinde, bulduğu her fırsatta, iftarlar, sahurlar ve teravihlerde vatandaşlarla buluştu. Merkezde ve ilçelerde 7’den 70’e Kayserililerle kucaklaşan Büyükkılıç vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlerken, Ramazan coşkusunu ve bereketini hep birlikte yaşadı. Başkan Büyükkılıç, huzurlu ve bereketli bir Ramazan ayı geçirdiklerini belirterek, özellikle gençlerin ve çocukların gönüllerinde yer edinmek adına iftar ve sahur sofralarında bir araya geldiklerini, Ramazan ayı coşkusunu gençlerle yaşadıklarını ifade etti. Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da hizmet ve yatırım konusunda büyük bir gayretle çalıştıklarını vurguladı.
Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde Kayseri’ye hizmet ettiklerini belirten Büyükkılıç, “Kadim kentimizin gelişmesi, hemşehrilerimizin daha iyi koşullarda bu şehrin imkânlarından faydalanabilmesi için çalışıyor, yerel yöneticiler olarak her bir vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak adına gayret gösteriyoruz. Büyükşehir’de durmak yok, hizmete devam” dedi. Pandemi süreci de dâhil olmak üzere, hiçbir gerekçe ve bahanenin arkasına sığınmadan hizmet etmek için çalıştıklarının altını çizen Başkan Büyükkılıç, tek amaçlarının Kayserililere hizmet etmek, tek hedeflerinin Kayseri’yi mümkün olan en iyi noktaya taşımak olduğunu da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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