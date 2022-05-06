Gaziantep ile Kayserispor 6. randevuda

Gaziantep Futbol Kulübü ile Kayserispor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.



Süper Lig'in 36.hafta maçında Gaziantep FK ile Kayserispor karşılaşacak. Gaziantep Kalyon stadında birbirine üstünlük kurmaya çalışacak iki ekip, bugün kadar 5 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Gaziantep takımının galibiyeti bulunurken 3 müsabaka da berabere bitti. Kayseri'de oynanan 3 maç berabere biterken Gaziantep'te oynanan 2 maçı da ev sahibi ekip kazanmıştı. Geride kalan 5 maçta kırmızı siyahlı ekip 5 gol atarken Kayserispor'un ise 1 golü bulunuyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 5 maçta şu sonuçlar alındı:

2019/2020 Gaziantep FKKayserispor 30

2019/2020 KayserisporGaziantep FK 11

2020/2021 Gaziantep FKKayserispor 10

2020/2021 KayserisporGaziantep FK 00

2021/2022 KayserisporGaziantep FK 00

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