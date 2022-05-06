Paraşüt Şampiyonası'na 'olumsuz hava' engeli

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Kayseri'de bugün yapılması planlanan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı ilk gün programı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.



Talas Belediyesi’nin yanı sıra Türkiye Hava Sporları Federasyonu ile Göktürk Havacılık ve Spor Kulübü işbirliğinde düzenlenecek olan Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Yarışları 1. Etabı ilk gün programı, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Bugün yapılması planlanan ancak yağış nedeniyle iptal edilen açılış programı ve ilk gün yarışlarının hava şartlarının uygunluğuna göre yarın yeniden planlanacağı bildirildi.

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