Erciyes'te Mayıs karı güzelliği

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Kayseri'de birkaç gündür sağanak yağış etkisini sürdürürken Erciyes Dağı ise yağan kar ile beraber beyaza büründü.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi'ne Mayıs ayında kar yağdı. Yağan kar ile beraber dağ beyaza bürünürken ortaya güzel görüntüler çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre kentte yağışların aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

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