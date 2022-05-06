Kayseri Devlet Hastanesi A Sınıfı Hastane Kategorisine Yükseldi

Kayseri Devlet Hastanesi; Sağlık Bakanlığı tarafından B1 Sınıfından, A2 sınıfına yükseltildi. Bu sayede Kayseri Devlet Hastanesi bünyesine özellikli yeni birimlerin açılmasının yolu açılırken, uzman hekim kadrosu, yoğun bakım ve poliklinik sayıları arttırılarak vatandaşlara daha nitelikli sağlık hizmeti sunulacak.

A2 Ruhsat Belgesi Başhekimlik makamında düzenlenen törenle; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Halit Baykan tarafından Hastane Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop’a teslim edildi. Ruhsat teslim töreninde konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Altıntop; “Hastanemizi 4 yıl önce, 30 Mayıs 2018 tarihinde hizmete açmıştık. Bugün geldiğimiz noktada hastanemizde 5 milyon 822 bin 106 kişiye poliklinik hizmeti sunuldu. Pandemi sürecinde de önemli görevler üstlenen hastanemizin yeniden A sınıfı bir hastane kategorisine yükseltilmesi bizleri mutlu etti. Sağlık Bakanlığımız, İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve ekibi ile birlikte bu hastaneyi kurarak özverili bir çalışma sergiledik. Yine Kamu Hastaneleri Başkanımız Op. Dr. Halit Baykan ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanımız Dr. Ahmet Özyalçın bu süreçte bizlere büyük destek verdiler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kamu hastanelerinin Kayseri’de büyük hizmetler verdiğine değinen Kayseri Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Baykan ise; "Kayseri Şehir Hastanemiz bilindiği üzere büyük bir hastane ve pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalıştı. Tabi bu süreçte Kayseri Devlet Hastanemiz de verdiği destek ile şehir hastanemizin yükünü hafifletti. Devlet hastanemizde ortalama günlük poliklinik sayımız 56 bin civarında seyrediyor. Kayseri merkezde böyle bir hizmete ihtiyaç olduğunu düşünerek A2 kategorisine yükseltilmesi adına ekip olarak gayret gösterdik. Bakanlığımız da taleplerimiz neticesinde buradaki ihtiyacı görerek hastanemizi A2 kategorisine yükseltti. Kayserimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Küllerinden yeniden doğan Kayseri Devlet Hastanesi’nin bu tescil belgesi ile birlikte yürümeye başladığını dile getiren Kayseri Sağlık Müdürü Benli de; “A2 geçici ruhsat belgemizi Devlet Hastanesi Başhekimimiz Sayın Doç. Dr. İsmail Altıntop beye teslim etmiş bulunmaktayız. Bilindiği gibi Kayseri Devlet Hastanemiz tarihi olan bir hastane. Burada hizmet veren Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi’nin Kayseri Şehir Hastanesi’ne taşınması ile birlikte de küllerinden doğdu diyebileceğimiz hastanemizin tescili yeniden alınarak hizmete açılması sağlanmıştır. Artık emekleme sürecini bitirerek yürümeye başladı. Hastanemizde, daha nitelikli hizmetlerin verilmesi adına bu tür belgelerin alınması ve kademe olarak büyümesi gerekiyor. Bu yolda bir aşamayı daha geçmiş bulunuyoruz. Şehrimize sağlık alanında nitelikli hizmetler kazandırmak adına çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bize bu konuda destek veren başta sağlık bakanımız ve milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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