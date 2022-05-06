15 yıl kesinleşmiş cezası olan şahıs polisten kaçamadı

Kayseri’de hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kentin farklı bölgelerinde hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme, satma suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. ve hakkında Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.'nin de aralarında bulunduğu aranan 14 şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan çalışmalarda hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, herkesin girebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, 6136 SKM, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme suçları olmak üzere 5 ayrı suçtan aranan ve kesinleşmiş 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V. D. de yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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