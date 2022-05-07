Gaziosmanpaşa, Yahyalı deplasmanında

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Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Gaziosmanpaşaspor, ligin 8. haftasında Pazar günü deplasmanda oynayacağı Yahyalı Gençlerbirliği maçında 3 puan arayacak.

Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu lideri Gaziaosmanpaşaspor, yoluna kayıpsız devam ediyor. Ligde geride kalan 7 haftanın sonunda 6 maça çıkan ve tamamını kazanan mavi lacivertliler, 18 puanla zirvede yer alıyor. Geçtiğimiz haftayı maç yapmadan puansız BAY olarak geçiren Gaziosmanpaşaspor, ligin 8. haftasında Pazar günü deplasmanda Yahyalı Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Yahyalı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan Gaziosmanpaşaspor’da tek hedef kazanıp yoluna namağlup devam etmek.

Pazar günü Yahyalı İlçe Stadı’nda oynanacak olan Yahyalı Gençlerbirliği ile Gaziosmapaşaspor arasında oynanacak maç, 14.00’da başlayacak ve karşılaşmada Yusuf Uğurlu düdük çalacak.

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