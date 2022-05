Trafik tedbirleri işe yaradı, bayramda ölümlü kaza olmadı İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan: “Kayseri’de Ramazan bayramı boyunca trafikte her hangi bir ölümlü trafik kazası meydana gelmedi. Bu çok sevindirici”

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan, kentte polis ve jandarma ekiplerinin aldığı trafik tedbirleri sayesinde Ramazan bayramında ölümlü trafik kazasının olmadığını söyledi.



713 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla kentte İl Jandarma komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda stant açıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan tarafından açılan sergide, jandarma ve polis ekipleri vatandaşları trafik konusunda bilinçlendirerek, eğitici broşürler dağıttı. Ayrıca, karayolları ekipleri tarafından meydana hedef tahtası olarak kullanılan ve zarar gören trafik levhaları da konularak, maliyetleri üzerine yazıldı. Etkinliğe katılan çocuklar da, sürücüleri emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu.



“Yayalar bizim önceliğimiz”

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Yasan, “713 Mayıs tarihleri arasını trafik etkinliği haftası olarak, İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlendi. Bu haftada değişik faaliyetlerimiz olacak. Trafik konusunda halkımızı bilinçlendirme ve bilgilendirme çalışmalarımız olacak. Geçen hafta emniyet kemeri ile alakalı programımız olmuştu. Bugün ki programımızın öncelikli teması da yayalarla ilgili, biliyorsunuz yayalar trafikte savunmasız ve korunmasız yok kullanıcıları olarak tabir ediliyor. Çünkü yayalarımızın hiçbir koruması yok. Bu nedenle yayalar bizim önceliğimiz. Kaldırımlarda trafik ışıklarının olmadığı yerlerde, yaya geçişinin olmadığı yerlerde yayalara yol vermek zorundayız. Bu kanunla düzenlendi. Fakat görüyoruz ki bu konuda alışkanlıklarımızı henüz geliştirebilmiş durumda değiliz. Amacımız insan hayatını ön plana alarak, can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek fakat bu konuda şöyle bir handikabımız var; sürücülerimiz yayalar konusunda titiz davranmadıkları gibi yayalarımızda maalesef trafik ışıklarının olduğu yerlerde kurallara uymuyorlar. Kırmızı ışık yandığı halde karşıdan karşıya geçiyorlar. Dolayısıyla bizim hem yayalarımızı hem araç kullanıcılarımızı bilgilendirmemiz ve bu konuda ki duyarlılığımızı arttırmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Yasan, “Hayatımız bir anlık bir harekete bağlı. En küçük bir hata bizim hayatımıza mal olabiliyor. Dolayısı ile o ana gelmemeliyiz. Bunun içinde kurallara uymalıyız. İnşallah can ve mal kayıplarını da en aza indiririz. Kayseri’de Ramazan bayramı boyunca trafikte her hangi bir ölümlü trafik kazası meydana gelmemiştir. Bu çok sevindirici. İnşallah bundan sonrada böyle devam ederiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.