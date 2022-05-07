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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

İHA

Başkan Büyükkılıç'tan 9'uncu kütüphane müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kenti kütüphaneler şehri yapma yönündeki projelerine bir yenisini daha ekliyor. Gençlerden gelen talep üzerine anında talimat veren Başkan Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Erkilet Kütüphanesi’ni kente kazandıracağını duyurdu.

Ulaşımdan sağlığa, tarımdan hayvancılığa ve eğitimden kültür sanata hemen her alanda yerel yönetim hizmetlerini aksatmadan yürüten Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapma yönündeki projelerini de hız kesmeden sürdürüyor. Başkan Büyükkılıç geçtiğimiz günlerde ‘Kariyer Günleri’ çerçevesinde Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri ile bir araya geldiği programda gençlerden gelen kütüphane talebi üzerine anında talimat verdi. Talimatı ile Erkilet Mahallesi’ne kütüphane açılmasına yönelik hazırlıkların başladığını belirten Büyükkılıç, “Gençlerimiz, canlarımız istedi, biz de anında talimatımızı verdik. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlarımız hazırlıklara başladı. Geleceğimiz olan gençlerimiz için daima varız, daima hazırız” dedi. Kütüphaneler Haftası’nda Talas Mevlana Kütüphanesi’nin hizmete sunulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, “Büyükşehir Belediyemiz hali hazırda 7 kütüphanesi ile hizmet veriyordu, Mevlana Kütüphanemiz ile bu sayıyı 8’e yükseltmiştik. Hamdolsun çok kısa bir zaman sonra 9’uncu kütüphanemiz için hazırlıklara başladık ve yoğun ilgi gören kütüphanelerimizin sayısını artıyoruz. Kayseri’yi kütüphaneler şehri yapacağız demiştik ve bu yolda tüm gücümüzle ilerliyoruz. Gençlerimiz için verdiğimiz en güzel hizmetlerden birisi kütüphane açmaktır. Şimdiden 9’uncu kütüphanemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
Açılacak Erkilet Kütüphanesi ile Kayseri’deki Büyükşehir Belediyesi’ne ait kütüphane sayısı 9’a yükselmiş olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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