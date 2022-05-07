Hayrullah Erkip ilk kez forma giydi

Kayserispor’un genç oyuncu Hayrullah Erkip, ilk kez sarı kırmızılı formayı giydi.



Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 36. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 11 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımda alt yapıdan yetişen 18 yaşındaki genç oyuncu ilk kez A takım forması giydi. Gaziantep FK maçının 69. dakikasında Abdulkadir Parmak’ın yerine oyuna dahil olan Hayrullah, 21 dakika süre aldı. Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın güvendiği genç isimlerden biri olan Hayrullah Erkip, Gaziantep FK maçında net bir fırsattan yararlanamadı.

Formayı gururla terleteceğini belirten genç oyuncu Erkip, “Küçükken hayalini kurduğum Kayserispor ile bugün ilk Süper Lig maçıma çıktım. Bana bu şansı veren Hikmet Karaman hocama ve Berna Gözbaşı başkanıma çok teşekkür ederim. İnşallah daha çok çalışıp daha çok isteyip bu şanlı formayı her zaman gururla terletirim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.