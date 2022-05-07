İlhan Parlak ikinci golünü attı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayserispor’un tecrübeli oyuncusu İlhan Parlak bu sezon ikinci golünü kaydetti.

Kayserispor'un tecrübeli futbolcusu İlhan Parlak, ligin 36. haftasında Gaziantep Kalyon Stadyumu’nda oynanan ve 11 sona eren Gaziantep FK maçında takımının tek golünü attı. Gaziantep FK maçında sahaya on birde başlayan İlhan Parlak 26. dakikada kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek takımını 10 öne geçirdi. Gol sonrası büyük sevinç yaşayan İlhan Parlak ilk yarıyı tamamlayamadı.

Maçın 36. dakikasında sakatlanarak yerini Yasir Subaşı’ya bırakan İlhan Parlak’ın MR'ı çekilecek ve sonrası durumu belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.