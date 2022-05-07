Kayserispor 1 puanla döndü

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Kayserispor, Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla dönerek puanını 44’e çıkarttı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, ligin 36. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 11 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar deplasmanda oynadığı maçta Gaziantep FK ile berabere kalarak puanını 44 yaptı. Gaziantep FK karşısında doksan dakika boyunca mücadele eden Kayserispor, 26. dakikada kaptan İlhan Parlak’ın golü ile 10 öne geçti. Attığı golün ardından 27.dakikada kalesinde golü gören ve sahadan 11’lık eşitlikle ayrılan Kayserispor, Salı günü sahasında Trabzonspor ile Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

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